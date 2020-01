Главным героем фильма станет дочь злодея Волан-де-Морта.

В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.

Известно, что события фильма перенесут фанатов за двадцать лет спустя. Предполагется, что в фильме появятся актеры из прежнего состава. Отмечается, что главным героем фильма станет дочь Волан-де-Морта. Кто её сыграет пока неизвестно.

Кинокритики предполагают, что эта кинолента положит начало сериалу об Альбусе Северусе младшем.

Фото:кинопоиск