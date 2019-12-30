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Сегодня, 13:05
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Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

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Главным героем фильма станет дочь злодея Волан-де-Морта.

В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере.  Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.

Известно, что события фильма перенесут фанатов за двадцать лет спустя. Предполагется, что в фильме появятся актеры из прежнего состава. Отмечается, что главным героем фильма станет дочь Волан-де-Морта. Кто её сыграет пока неизвестно. 

Кинокритики предполагают, что эта кинолента положит начало сериалу об Альбусе Северусе младшем.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix сделал для фанатов таймлайн "Ведьмака".

Фото:кинопоиск

Теги: гарри поттер, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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Аноним
Сегодня 13:26

откуда у волан де морта дочь?когда он успел и с кем?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:41

В последней книге сказано о дочери Волан де Морта и Белатриссы Листренч.

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