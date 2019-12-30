В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.
Известно, что события фильма перенесут фанатов за двадцать лет спустя. Предполагется, что в фильме появятся актеры из прежнего состава. Отмечается, что главным героем фильма станет дочь Волан-де-Морта. Кто её сыграет пока неизвестно.
Кинокритики предполагают, что эта кинолента положит начало сериалу об Альбусе Северусе младшем.
Ранее мы сообщали о том, что Netflix сделал для фанатов таймлайн "Ведьмака".
Фото:кинопоиск
Обсуждение ( 0 )
откуда у волан де морта дочь?когда он успел и с кем?
В последней книге сказано о дочери Волан де Морта и Белатриссы Листренч.