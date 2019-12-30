Netflix сделал для фанатов таймлайн "Ведьмака"

Сюжетная линия начинается с поступления Йеннифер в магическую академию Аретуза и заканчивается встречей Геральта и Цири.

В четверг, 9 января, Netflix опубликовал официальную хронологию событий из недавнего сериала "Ведьмак". Таймлайн появился на официальной страничке сервиса в Twitter.

В представленном таймлайне сюжет начинается с поступления Йеннифер в магическую академию Аретуза. События сериала охватывают 53 года.

Напомним, сериал "Ведьмак", снятый по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского, вышел на Netflix 20 декабря. В центре сюжета история о ведьмаке Геральте, который убивает чудовищ. Этот персонаж пытается найти свое место в мире, где люди часто оказываются хуже монстров.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров высмеял фильмы "Вторжение" и "Союз спасения".

Фото:@NXOnNetflix/Twitter