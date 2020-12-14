В Британии выявили особенно быстро распространяющийся вариант коронавируса

По словам министра здравоохранения, в стране отметили уже более тысячи случаев заражения мутировавшим вирусом.

Власти Великобритании сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заболевания одним из генетических вариантов коронавируса, который предположительно способен распространяться особенно быстро. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов. Мэтт Хэнкок

По словам министра, в стране отметили уже более тысячи случаев заражения мутировавшим вирусом. Данные о новом варианте коронавируса уже передали в ВОЗ. Похожие варианты коронавируса уже ранее обнаруживали в некоторых странах Европы.

В Лондоне с 16 декабря вводят максимально жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Видео: Youtube/The Sun