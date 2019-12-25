Журналисты оценили саммит ШОС, организованный в Китае при участии президента России.

Фотография российского президента Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сигнализирует о провале внешней политики стран-членов коллективного Запада. Соответствующее мнение огласили журналисты из британского издания The Daily Mail. Автор материала называет крепкие отношения между Россией, Китаем и Индией "зловещей глобальной угрозой".

Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности…. текст статьи в СМИ

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин присутствовал на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине. Саммит ШОС состоялся в период с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии принимало участие более 20 политических лидеров, а также представители международных организаций.

