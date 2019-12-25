Джонатан Ван-Там рассказал об изучении Лондоном нового варианта ковида, пришедшего из ЮАР.

В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель главного санитарного врача Джонатан Ван-Там. Эксперт обеспокоен данными, касающимися действенности существующих препаратов для профилактики ковида. В том случае, если показатель по эффективности вакцин для нового южноафриканского варианта упадет, то это серьезно скажется на предотвращении заражения и дальнейших последствий.

То, что мы можем сказать, из того, в чем мы на сегодня уверены, это то, что "омикрон" имеет много мутаций, о некоторых из которых мы уже что-то знаем, а некоторые – новые. Но число мутаций уже вызывает у нас беспокойство по поводу возможного влияния на эффективность вакцин. Джонатан Ван-Там, главный врач Великобритании

Руководитель британского Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Джун Рейн уточнила, что на данный момент нет сведений о том, что имеющиеся вакцины не действуют против штамма "омикрон".

Глава Moderna: эффективность существующих вакцин против штамма "омикрон" может быть ниже.

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