В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века

Оказалось, что чаще всего британцы слушают Chasing Cars.

На территории Великобритании выбрали наиболее исполняемую песню XXI века. Исследование провела местная компания по лицензированию музыки.

Самой популярной композицией у британцев оказалась Chasing Cars. Ее исполняет ирландская рок-группа Snow Patrol. Песня появилась на свет в 2006 году. С тех пор она играет едва ли не на каждой свадьбе. Этот сингл можно услышать во многих популярных сериалах, таких как "Дневники вампира" и "Холм одного дерева".

Солист группы Snow Patrol Гарри Лайтбоди объясняет популярность песни ее простотой и открытостью. Только за минувший год Chasing Cars звучала на британском радио более 12 тысяч раз.

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Фото: Instagram / Snow Patrol

Видео: YouTube / Snow Patrol