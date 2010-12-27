Самым популярным произведением Пушкина является "Сказка о царе Салтане"

ВЦИОМ провел опрос в преддверии дня рождения поэта.

В преддверии дня рождения Александра Пушкина (6 июня 1799 г.) ВЦИОМ выяснил, какое его произведение является самым популярным. Об этом сообщает РИА Новости.

Самой популярной стала "Сказка о царе Салтане", которую 85% опрошенных читали в школе, еще 34% после школы. Также популярными являются роман "Евгений Онегин" (88% читали в школе, 22% - во взрослом возрасте), поэма "Руслан и Людмила" (84% и 19%), повесть "Капитанская дочка" (84% и 14%).

Менее популярной оказалась повесть "Пиковая дама", которую в школе читали только 49% россиян, 35% не читали ее совсем.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

"Многоликого Пушкина" представят в Петербурге к 220-летию со дня рождения великого поэта.