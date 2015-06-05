"Многоликого Пушкина" представят в Петербурге к 220-летию со дня рождения великого поэта

К 220-летию со дня рождения Пушкина петербуржцам представят редкие портреты великого поэта. Торжественное открытие выставки, получившей название "Многоликий Пушкин", состоится 6 июня в Зеленом зале Всероссийского музея А.С. Пушкина.

"Многоликий Пушкин" - это универсальный образ поэта, созданный несколькими поколениями художников.

Мы решили из всего многообразия Пушкинских портретов, которые хранятся во Всероссийском музее Пушкина, представить образ великого поэта во всем его разнообразии. Отсюда и название выставки – "Многоликий Пушкин". Она построена исключительно на материалах нашего музея, из наших фондов. Там будет представлено немало работ замечательных художников Действительно первого ряда художников 20-го века Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина

Гостям выставки представят прижизненные и посмертные изображения Пушкина, выполненные в различных стилях и техниках

Евсей Евсеевич Моисеенко привез эту работу в музей и оставил в дар. Вы знаете, в этой работе есть так много. Анатолий Захарович Давыдов говорил, что Пушкин растворен в пейзажах. Вот если на том портрете он растворен в петербургском пейзаже, то тут он растворен в пейзаже Михайловского Тамара Мишина, куратор выставки "Многоликий Пушкин"

Многоликий Пушкин представлен работами Серова, Бенуа, Сомова, Кустодиева, Масютина, Платунова, Шухаева и других художников. Некоторые портреты поэта покажут общественности впервые. Ранее они находились в Золотом фонде музея.

Не выставлялась никогда эта работа. Эта работа художника Дронникова. Он живет в Париже, его называют отшельник из Иври. 00:39 -00:48 Николай Дронников, замечательный художник, человек пишущий, человек, изучающий историю русского зарубежья. 00:57 -01:09 У него замечательная задача человеческая, он встречался с потомками декабристов, с потомками Пушкина, и перерисовал их всех Тамара Мишина, куратор выставки "Многоликий Пушкин"

Познакомиться с образом поэта сквозь восприятие художников разного времени можно до 29 августа. Выставка дополнила соседствующие экспозиции музея – мемориальную квартиру поэта и литературную экспозицию "А. С. Пушкин. Жизнь и творчество".

Видео, фото: Piter.tv