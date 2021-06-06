В Интернете 6 июня запустили виртуальный фестиваль "Пушкин - всему миру"

На онлайн-платформе филологи, литературоведы, лингвисты, музыканты и деятели искусства поговорят о творчестве великого русского поэта и писателя.

Сегодня, 6 июня, отмечается Международный день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь праздника в Сети запустили виртуальный литературный марафон "Пушкин - всему миру". Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Стрим проходит второй раз. В этом году в Интернет-пространстве в рамках фестиваля филологи, лингвисты, писатели, деятели искусства, композиторы, певцы и ценители русского творчества поговорят о значении работ великого поэта. Здесь же они исполнят его произведения на своих родных языках.

Организатором проекта является американский и российский автор и переводчик произведений Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд.

Посмотреть трансляцию можно по этой ссылке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге начали работу книжные аллеи. Здесь представят более 50 тысяч книг различных петербургских писателей, среди которых также будет и краеведческая литература, и книги для малышей в том числе.

Фото: пресс-служба государственного музея им. А. С. Пушкина