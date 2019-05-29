В Петербурге начали работу книжные аллеи

Желающие смогут посетить книжные аллеи на Малой Конюшенной улице с 10 до 17 до октября.

Накануне, 17 мая, в Петербурге в седьмой раз начали работу Книжные аллеи, ставшие для петербуржцев и гостей города одним из узнаваемых брендов, передает Смольный.

На аллее представят более 50 тысяч книг различных петербургских писателей, среди которых также будет и краеведческая литература, и книги для малышей в том числе.

По словам председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, Книжные аллеи – уникальное место для знакомства с творчеством городских писателей. Открытое пространство является местом притяжения всех любителей книг, что создает нужную атмосферу для дискуссии и обсуждения.

Книжные аллеи будут работать с 10:00 до 22:00 и продлятся до 17 октября 2021 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет XVI международный книжный салон.

Фото: vk.com/bookswalks