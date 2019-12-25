Женщина совмещала работу в парламенте и Deutsche Bank.

В Британии уволили уборщицу, тайно работавшую по 17 часов в сутки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в период с 2008-го по 2024 год женщина совмещала работу в парламенте и Deutsche Bank. С 8 утра до 17 вечера она трудилась в банке, а в парламенте работала с 22 вечера до 6 утра. Отмечается, что женщина трудилась в клининговой компании Churchill Contract Services, которая обслуживала Deutsche Bank. Для работы в здании правительства она оформилась через другую организацию.

Ситуация вскрылась, когда Churchill Contract Services получила контракт на обслуживание парламента. Там выяснили, что женщина совмещает две работы. Она была уволена, но пыталась оспорить это решение черед суд.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье домохозяйка выиграла 56 млн рублей в лотерею.

Фото: pxhere.com