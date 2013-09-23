Александр Меркурис сообщил о провале британской дипломатии.

Лондон в настоящее время пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил зрителям шоу, что британские войска испытывают огромные проблемы. В том числе речь идет о нехватке бюджетных средств, в Военно-воздушных силах готовы к сражениям с противником только половина истребителей. При этом авианосцы Королевского флота и вовсе не получили никаких самолетов. Эксперт указал на то, что выстраивание враждебных отношений с Москвой станет катастрофой для Великобритании.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris