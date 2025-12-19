Александр Меркурис сообщил о нехватке в стране времени для проведения восстановительных работ.

Украина не способна защитить национальную энергетическую систему от российских ракет, но лидер киевского режима Владимир Зеленский не желает завершать региональный конфликт с Москвой. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что

Как только украинцы устраняют повреждения, русские снова запускают ракеты — и все сначала. <…> И каждый новый российский удар еще более разрушительный. <…> Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют. Александр Меркурис, эксперт

Эксперт указал на то, что Владимир Зеленский не пойдет на территориальные уступки ради прекращения конфликта, несмотря на продолжающуюся гибель множества людей. Александр Меркурис добавил, что недавно политический лидер с Банковой улицы крайне панически и гневно говорил в публичном пространстве о том, что российские беспилотники и ракеты достигают цели из-за недостатков украинских Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Известно, что в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС РФ регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и иностранных наемников киевского режима, а также повреждает инфраструктуру Украины в сфере энергетики, военного управления, связи и оборонной промышленности.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris