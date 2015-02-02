В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

Они подожгли дверной проем, разбили окна и бросали предметы в полицию

В Британии протестующие попытались поджечь отель, в котором, предположительно, проживают мигранты. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Ротерем. Протестующие атаковали здание отеля Holiday Inn Express. Они подожгли дверной проем, разбили окна и бросали предметы в полицию. Один из правоохранителей был ранен в ходе демонстрации. Отмечается, что участники беспорядков выступают против наплыва нелегальных мигрантов.

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Видео: Соцсети