Нападавшего задержала полиция.

В Саутпорте при нападении подростка с ножом погибли два ребенка. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.

Инцидент произошел утром 29 июля. Во время группового занятия детей на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт 17-летний подросток напал на них с ножом. Из-за полученных ран два ребенка погибли. Еще девять детей пострадали. Шестеро из них находятся в критическом состоянии. Также сообщается о двух пострадавших взрослых. Подростка задержала полиция. Его мотивы пока не ясны.

Ранее мы сообщали, что в Каракасе произошли столкновения между полицией и протестующими.

Видео: YouTube / Guardian News