Беспорядки начались во многих муниципалитетах столичной агломерации, а также в других штатах.

В Каракасе произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает "РИА Новости".

Вечером 29 июля на улицы столицы Венесуэлы вышла группа людей, которые остались недовольны результатами президентских выборов. Отмечается, что беспорядки начались во многих муниципалитетах столичной агломерации, а также в других штатах. Протестующие жгли покрышки и мусор в центре Каракаса,а также швыряли в сторону полиции камни и коктейли Молотова. Силовики были вооружены газовыми гранатами и резиновыми дубинками.

Ранее мы сообщали, что Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы.

Видео: Telegram / РИА Новости