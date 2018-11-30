В Британии призвали Байдена не угрожать Путину действиями НАТО

Читатели британской газеты Daily Mail осудили президента США Джо Байдена за высказывание в адрес Владимира Путина о готовности НАТО защищать свою территорию.
Комментаторы отметили, что именно Байден пытается развязать войну. Они призвали его "не дразнить медведя".
Я хочу, чтобы Джо перестал говорить.
Комментатор
Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьез?" — отметил пользователь.
Комментатор
Ранее на Piter.tv: заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала сюрпризом для Вашингтона.
Фото: Белый дом
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