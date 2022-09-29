Лидер лейбористов Стармер назвал премьера Трасс угрозой для британской экономики

Кир Стармер уверен в том, что правительство теряет контроль над экономическими проблемами в стране.

В Великобритании признали премьер-министра Элизабет Трасс и местного канцлера казначейства Квази Квартенга угрозой для экономической системы страны. Соответствующее заявление в интервью для телеканала SkyNews сделал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. Политик раскритиковал новое правительство за работу и план "поддержки", которые приведут Лондон к значительным проблемам. По мнению эксперта, Трасс потеряла контроль над ситуацией.

Они играют на наши деньги... чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым. Кир Стармер, лидер оппозиции Британии

Однако Кир Стармер не стал призывать Лиз Трасс и Квази Квартенга к отставке. По мнению британского политика, на текущий момент этот вопрос является второстепенным по своей значимости.

Глава британского Минфина объявил о снижении налогов в стране для стимулирования экономики.

Фото и видео: Sky News