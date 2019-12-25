Квази Квартенг рассказал о новом документе для развития экономики.

Глава британского министерства по финансам объявил о снижении налогов в стране для стимулирования экономической системы. Соответствующее заявление в ходе выступления перед законодателями из Палаты общин сделал Квази Квартенг. Чиновник указал на то, что новое правительство днем 23 сентября опубликует план развития, в котором обозначены подходы "к новой эпохе".

Основывается на трех ключевых приоритетах: реформировании ориентированной на предложение, ответственном подходе к государственным финансам и снижении налогов для стимулирования экономики. Квази Квартенг, глава Минфина Британии

Эксперт полагает, что объявленные меры позволят Лондону снизить годовую инфляцию на 5%. Днем ранее Банк Англии снизил инфляционный прогноз на конец года с 13 до 10%. При этом пик показателей придется на ноябрь.

Глава британского МИД призвал мир не признавать результаты референдумов на Украине.

Фото и видео: YouTube / UK Parliament