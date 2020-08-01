До этого правительство ни разу не отменяло меры по ослаблению карантина, введенного 23 марта

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в Лондоне отменили ослабление ограничений по COVID-19. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам Джонсона, власти Великобритании планировали открыть катки, боулинги, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях 1 августа. Однако из-за эпидемиологической ситуации снятие ограничений отменили.

Известно, что скорость распространения вируса в стране начала расти впервые с мая.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп намерен официально запретить в США социальную сеть TikTok.

Видео: YouTube / The Independent