Иностранные журналисты оценили движение ВС РФ к западным границам ДНР.

Наступление российских Вооруженных сил на территорию Днепропетровской области станет для киевского режима серьезным ударом, по версии британского издания The Times.

Вступление в нее стало бы для Украины значительным символическим и стратегическим ударом. текст статьи

Напомним, что министерство по обороне страны в воскресенье, 8 июня, уведомило общественность о том, что представители "Центральной" группировки войск вышли к западной границе Донецкой народной республики. В настоящее время бойцы продолжают продвижение вперед и развивают наступление по Днепропетровской области. В комментарии новостному агентству "РИА Новости" председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил, что отечественная армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть в ДНР.

Стармер объявил о начале подготовки Британии к войне.

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