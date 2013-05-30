Премьер Великобритании рассказал о планах страны по усовершенствованию Вооруженных сил.

Великобритания увеличивает инвестиции в собственную оборону ради того, чтобы обеспечить готовность Вооруженных сил Соединенного королевства к ведению боевых действий на фоне роста напряженности в европейском регионе. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Кир Стармер. Иностранный чиновник выступил в Глазго на пресс-кнференции перед местными журналистами. Спикер пояснил, что в основе безопасности страны будет лежать партнерство с международными союзниками по НАТО.

Мы переходим к режиму готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил. Кир Стармер, премьер-министр Британии

Британец добавил, что власти из Лондона никогда не будут сражаться в одиночестве, поэтому Североатлантический военный блок остается фундаментальным источником "стратегической силы" страны. также Кир Стармер заметил, что власти намерены внедрять инновации в вооруженные силы "со скоростью военного времени". Великобритания планирует сделать войска в десять раз более смертоносными к 2035 году.

Британия готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph