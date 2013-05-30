Великобритания увеличивает инвестиции в собственную оборону ради того, чтобы обеспечить готовность Вооруженных сил Соединенного королевства к ведению боевых действий на фоне роста напряженности в европейском регионе. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Кир Стармер. Иностранный чиновник выступил в Глазго на пресс-кнференции перед местными журналистами. Спикер пояснил, что в основе безопасности страны будет лежать партнерство с международными союзниками по НАТО.
Мы переходим к режиму готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил.
Кир Стармер, премьер-министр Британии
Британец добавил, что власти из Лондона никогда не будут сражаться в одиночестве, поэтому Североатлантический военный блок остается фундаментальным источником "стратегической силы" страны. также Кир Стармер заметил, что власти намерены внедрять инновации в вооруженные силы "со скоростью военного времени". Великобритания планирует сделать войска в десять раз более смертоносными к 2035 году.
Британия готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину.
Фото и видео: YouTube / The Telegraph
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