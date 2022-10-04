Кир Стармер рассказал о вероятных гарантиях безопасности для Киева, которые обсуждаются с Вашингтоном.

Правительство Великобритании готово отправить на украинскую территорию собственные сухопутные и военно-воздушные войска в целях обеспечения мира. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер, выступая перед журналистами в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом. Выход к СМИ состоялся после проведенной в Белом доме рабочей двусторонней встречи между политиками. Высокопоставленный гость из Европы пояснил, что Лондон и Вашингтон продолжают обсуждать мирное урегулирование регионального конфликта, а также гарантии безопасности для континента.

Я ясно заявляю о том, что Великобритания готова направить сухопутные войска и самолеты, чтобы поддержать сделку. Мы работаем совместно с нашими союзниками. Кир Стармер, премьер-министр Британии

Кир Стармер подчеркнул, что намерен работать с Дональдом Трампом над тем, чтобы "обеспечить хорошую сделку" по Украине. Сегодня поднимались пункты мирного соглашения, которое будет "жестким и справедливым". Британец указал на то, что с приходом к власти в Белом доме республиканского представителя у коллективного Запада появился шанс достичь исторической договоренности, которая будет хорошо приниматься как киевским режимом, так и остальным миром. Чиновник напомнил о том, что в 2025 году Лондон выделит ВСУ самый большой пакет финансовой помощи. Речь идет о 4,5 миллиардов фунтов (5,7 миллиардах долларов), из которых порядка трех миллиардов фунтов будут выделены из оборонного бюджета, а еще полтора миллиарда фунтов переданы Украине в качестве кредита за счет доходов от замороженных суверенных активов России.

Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой.

Фото и видео: Белый дом