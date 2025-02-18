В Британии призвали Вашингтон дать Киеву гарантии по безопасности.

В Великобритании считают, что любое сокращение поддержки киевского режима на фоне потенциального начала ирного процесса по урегулирования регионального конфликта на Украине станет "большой ошибкой". Соответствующее заявление сделал премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер, выступая перед журналистами по результатам экстренной рабочей встречи политических лидеров из стран-международных союзников в Париже. Выступление чиновника из Лондона вел телеканал Sky News.

Это будет большой ошибкой думать, что, просто потому что могут идти переговоры, пришло время отступить от какой-либо поддержки Украины. Я считаю, что мы должны нарастить её, и я говорю об этом уже много месяцев. Кир Стармер, премьер-министр Британии

Кир Стармер заявил, что обсудит с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом долгосрочный мир на Украине.

В Кремле прокомментировали заявления Лондона о размещении войск на Украине.

Фото и видео: YouTube / Sky News