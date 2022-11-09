  1. Главная
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
Пол Тедман не привел никаких доказательств своих слов.

Руководитель Космического командования Великобритании генерал-майор, Пол Тедман обвинил российское руководство в том, что Москва якобы регулярно пытается заглушить военные спутники Соединенного королевства помощью наземных систем. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью для местного телеканала. Высокопоставленный военнослужащий заметил, что российские космические аппараты также якобы следят за действием британских устройств. Однако гость из новостного шоу не привел никаких доказательств к своим высказываниям.

Мы наблюдаем, что Россия довольно регулярно глушит наши спутники.

Пол Тедман, британский генерал-майор 

В странах коллективного Запада и международнвх СМИ часто звучат обвинения в адрес Кремля, однако при этом никаких доказательств не приводится. В России подобные заявления со стороны недружественных государств отвергают и называют голословными.

