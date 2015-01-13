В Британии обнаружили две новые мутации коронавируса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британскую консультативную группу по вирусным угрозам.
Первую мутацию выявили в Бристоле. По словам экспертов, она может распространяться быстрее других разновидностей COVID-19. Также сообщается, что мутация способна сопротивляться действию вакцины.
Второй вариант был обнаружен в Ливерпуле, на данный момент он находится "в стадии исследования". Обе мутации имеют сходство с разновидностью вируса из Южной Африки, однако не имеют к нему отношения.
Ранее в Британии предложили сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка.
Видео: YouTube / Sky News
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