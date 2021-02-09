В Британии предложили сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка

Таким образом власти намерены усилить наказания за несоблюдение антиковидных мер.

Власти Великобритании намерены сажать на 10 лет тех, кто тайно посещал страны из черного списка. Об этом сообщил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок. Его слова приводит Sky News.

Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Мэтт Хэнкок, глава минздрава Великобритании

Cоответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно. Таким образом британские власти намерены усилить наказания за несоблюдение антиковидных мер.

В черный список Великобритании входят 33 государства - страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Из этих стран в Соединенное Королевство смогут попасть только граждане страны и те, кто имеет вид на жительство.

Ранее стало известно, что в Британии не станут вводить паспорта вакцинированных.

Видео: YouTube / Guardian News