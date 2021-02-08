Министр заявил, что введение ковид-паспортов отчасти носило бы дискриминационный характер.

В Британии не станут вводить паспорта вакцинированных. С заявлением выступил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

В воскресенье Захави отрицательно ответил на вопрос журналиста, который спрашивал о том - рассматривает ли Объединённое королевство возможность введения подобных паспортов. Захави отметил, что если в некоторых государствах и требуется предоставить документ о вакцинации, то британцам будет достаточно справки от лечащего врача.

Министр заявил, что введение ковид-паспортов отчасти носило бы дискриминационный характер. Захави отметил, что решение о вакцинации человек должен принимать по собственному желанию, а не из-за мотива получить паспорт вакцинированного.

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Видео: YouTube / Sky News