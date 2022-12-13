В Британии назвали цель якобы связанных с Россией хакеров

Оливер Доуден рассказал о том, что ранее киберпреступники атаковали Украину, но сейчас обратили внимание на Лондон и его союзников.

Министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Доуден заявил о том, что приоритетом для иностранных хакеров, якобы связанных с Россией и подобных частной военной компании группе "Вагнер", является разрушение критически важной инфраструктуры Соединенного Королевства. Однако эксперт не стал приводить примеры или доказательства своих слов в рамках своего выступления на местной конференции по кибербезопасности, организованного в городе Белфаст. Специалист добавил, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) зафиксировал рост активности нескольких хакерских группировок.

Изначально эти группы атаковали Украину и близлежащие районы. Но недавно они стали обращать внимание на Британию и ее союзников. В настоящий момент они ищут возможности поставить под угрозу нашу критически важную инфраструктуру… Оливер Доуден, министр по делам кабмина Великобритании

Эксперт напомнил, что группы являются "киберэквивалентом" группы "Вагнер". Однако эти подразделения отличаются только тем, что они "не стремятся к выгоде и шпионажу" за Великобританией и мотивированы "идеологически, а не финансово". По мнению Оливера Доудена, ситуация в стране складывается очень тревожная, так как подобные хакерские движения не контролируются государством. В связи с обстановкой 19 апреля британский Национальный центр кибербезопасности выпустил публично официальное предупреждение для операторов критической национальной инфраструктуры о рисках.

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Фото и видео: YouTube / Sky News