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Неизвестные хакеры взломали электронное табло Эрмитажа
Сегодня, 16:39
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Неизвестные хакеры взломали электронное табло Эрмитажа

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Сотрудники музея обратились в полицию.

В воскресенье, 29 января, неизвестные злоумышленники взломали информационное табло Государственного Эрмитажа. Как сообщает пресс-служба музея, сотрудники уже обратились к правоохранителям. 

Атака на системы музея произошла примерно в 16:00. На информационных табло какое-то время транслировались слова провокационного характера, которые скоро смогли убрать сотрудники службы кибербезопасности. 

На данный момент работа учреждения проходит в обычном режиме. Специалисты восстанавливают работу информационных табло.

Ранее мы сообщили о том, что в 10 раз возросло число кибератак на госресурсы Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: государственный эрмитаж, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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