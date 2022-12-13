Неизвестные хакеры взломали электронное табло Эрмитажа

Сотрудники музея обратились в полицию.

В воскресенье, 29 января, неизвестные злоумышленники взломали информационное табло Государственного Эрмитажа. Как сообщает пресс-служба музея, сотрудники уже обратились к правоохранителям.

Атака на системы музея произошла примерно в 16:00. На информационных табло какое-то время транслировались слова провокационного характера, которые скоро смогли убрать сотрудники службы кибербезопасности.

На данный момент работа учреждения проходит в обычном режиме. Специалисты восстанавливают работу информационных табло.

Ранее мы сообщили о том, что в 10 раз возросло число кибератак на госресурсы Петербурга.

Фото: Piter.TV