  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 10 раз возросло число кибератак на госресурсы Петербурга
Сегодня, 21:49
109
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В 10 раз возросло число кибератак на госресурсы Петербурга

0 0

Cегодня вечером сломался сайт Смольного.

В минувшем году в 10 раз выросло число DDOS-атак на государственные информационные ресурсы Петербурга. Об этом 30 января рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, передает ТАСС.

По словам Казарина, это может быть связано с продолжением обострившегося противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков. В 8 из 10 случаев попытка взлома сайта сопровождается или маскируется DDoS-атакой.

Так, сегодня вечером сломался сайт Смольного. При переходе на официальную страницу городской Администрации выдаётся ошибка "400".

Фото: Piter.tv
 

Теги: атаки, сайт, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии