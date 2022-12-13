В 10 раз возросло число кибератак на госресурсы Петербурга

В минувшем году в 10 раз выросло число DDOS-атак на государственные информационные ресурсы Петербурга. Об этом 30 января рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, передает ТАСС.
По словам Казарина, это может быть связано с продолжением обострившегося противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков. В 8 из 10 случаев попытка взлома сайта сопровождается или маскируется DDoS-атакой.
Так, сегодня вечером сломался сайт Смольного. При переходе на официальную страницу городской Администрации выдаётся ошибка "400".
Фото: Piter.tv
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