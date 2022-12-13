В 10 раз возросло число кибератак на госресурсы Петербурга

Cегодня вечером сломался сайт Смольного.

В минувшем году в 10 раз выросло число DDOS-атак на государственные информационные ресурсы Петербурга. Об этом 30 января рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, передает ТАСС.

По словам Казарина, это может быть связано с продолжением обострившегося противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков. В 8 из 10 случаев попытка взлома сайта сопровождается или маскируется DDoS-атакой.

Так, сегодня вечером сломался сайт Смольного. При переходе на официальную страницу городской Администрации выдаётся ошибка "400".

Фото: Piter.tv

