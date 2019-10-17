Политики считают, что новые законы позволят помешать "деятельности врагов".

В Британии намерены расширить полномочия спецслужб. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона.

По новым законам будет создан официальный "реестр иностранных агентов" по образцу подхода в Австралии и США. Те, кто не сообщат о своей деятельности, будут депортированы или попадут в тюрьму. В США подобный закон (Закон о регистрации иностранных агентов (FARA)) действует с 1938 года. Компании и граждане, выступающие в качестве иностранного агента, должны заявить о своей деятельности властям Соединенных Штатов.

Напомним, что на этой неделе комитет британского парламента по разведке выложил доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в британскую политику. В Кремле несколько раз опровергали данную информацию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что эти обвинения "абсолютно голословны".

Ранее мы сообщили, что родственники блогера Умарова взяли на себя ответственность за его убийство.

Видео: Youtube/ITV News