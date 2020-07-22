Родственники блогера Умарова взяли на себя ответственность за его убийство

Видеообращение записали в селе Мескер-Юрт в Чечне. На ролике родные сознались в убийстве чеченского блогера.

Родственники блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова взяли на себя ответственность за его убийство. Об этом сообщили "Кавказ.Реалии" со ссылкой на видеозапись на чеченском языке.

Издание перевело обращение родственников. Авторы видеозаписи уточнили, что не имели возможности показать себя до момента, пока не разобрались с "собакой, которая жила в Европе, Мамиханом Умаровым". Как уточняют родные, они должны были "остановить его". Один из родственников Умарова утверждал, что погибший якобы говорил родным, что европейские спецслужбы не оставляют его в покое". По версии одного из авторов обращения, Умаров говорил, что "он должен по их поручению это говорить".

Обращение записали отец погибшего Ваха Умаров и его дядя Лом-Али Усманов. Они подчеркнули, что просят прощения у главы региона Рамзана Кадырова.

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Видео: Facebook/Тумсой Обарг