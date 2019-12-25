Британия ввела санкции против дочери Дугина и еще пяти россиян

Из юридических лиц в британский санкционный список внесли United World International project, зарегистрированный в Стамбуле.

В понедельник, 4 июля, Великобритания ввела новые санкции в отношении еще шести россиян. В него также попала Дарья Дугина – дочь политолога Александра Дугина, который находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов.

В списке находятся директор медиагруппы Newsfront Евгений Глотов и Юрий Федин; сооснователь Newsfront и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин; Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которые названы одними из ключевых фигур информационно-аналитического агентства South Front. Из юридических лиц в британский санкционный список внесли United World International project, зарегистрированный в Стамбуле.

Фото: phxere