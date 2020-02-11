Инфекционный агент-отшельник, названный яравирусом (Yaravirus brasiliensis) в честь водяной королевы Яры.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Бразилии обнаружили вирус-отшельник с новым геном. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Загадочный вирус почти полностью состоит из неизвестной ДНК. Инфекционный агент-отшельник получил название "Яравирус" в честь водяной королевы Яры из южноамериканской мифологии.

Отмечается, что Яравирус очень маленький — 80 нанометров. Известно, что вирус поражает только амеб.

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