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В Бразилии обнаружили вирус-отшельник с новым геном

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Инфекционный агент-отшельник, названный яравирусом (Yaravirus brasiliensis) в честь водяной королевы Яры.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Бразилии обнаружили вирус-отшельник с новым геном. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Загадочный вирус почти полностью состоит из неизвестной ДНК. Инфекционный агент-отшельник получил название "Яравирус"  в честь водяной королевы Яры из южноамериканской мифологии. 

Отмечается, что Яравирус очень маленький — 80 нанометров. Известно, что вирус поражает только амеб. 

Ранее мы сообщали о том, что в Китае нашли промежуточного "хозяина" коронавируса.

Теги: бразилия, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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