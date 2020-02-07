Исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку коронавируса.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Китае нашли промежуточного "хозяина" коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в ходе исследования выяснили, что вероятным "хозяином" коронавируса может быть животное панголин. Как оказалось, у заразившихся особей на 99% идентична геному коронавируса у людей.

Учёные отметили, что соответствующие открытие поможет быстрее взять под контроль вспышку коронавируса.

Ранее Piter.tv показывает, как госпитализировали заболевшего с подозрением на коронавирус.