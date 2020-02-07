Моряка из порта "Петролеспорт" госпитализировали с подозрением на коронавирус

У мужчины симптомы ОРВИ.

В четверг, 6 февраля, в порт "Петролеспорт" прибыло судно, одному из моряков потребовалась помощь медиков. По информации Piter.TV, моряк был китайцем и пожаловался на симптомы, схожие с ОРВИ.

Мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в тот же день в больницу имени Боткина, куда в последние несколько недель отправляют петербуржцев и гостей из Поднебесной с похожими симптомами. На фото и кадрах из видео заметно, что для перевозки моряка используют специальный бокс.

Ранее мы рассказывали, что в Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек.

Фото, видео: Piter.TV