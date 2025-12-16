В Бразилии из-за ветра рухнула копия Статуи Свободы

В результате инцидента никто не пострадал.

В Бразилии из-за ветра рухнул памятник, который является копией американской Статуи Свободы. Об этом сообщил местный портал G1.

Инцидет произошел в муниципалитете Гуаиба. Из-за сильного шторма памятник, имитирующий Статую Свободы, начал падать с постамента. Сообщается, что в регионе порывы ветра достигали более 25 метров в секунду. Видео с падения памятника опубликовали в социальных сетях.

Высота рухнувшей статуи с учетом постамента составляла 35 метров. В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия спецслужбы оцепили территорию вокруг памятника. Отметим, что реклика Статуи Свободы в муниципалитете появилась в 2021 году.

Видео: X / Weather Monitor