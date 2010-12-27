В Боткинской больнице от гриппа скончались два человека

28 марта от гриппа скончался молодой человек.

В Петербурге за первый квартал 2018 года было зарегистрировано два случая смерти в результате гриппа. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина на заседании профильной комиссии по здравоохранению в заксобрании. По её словам больные не были привиты.

От гриппа в Петербурге скончались два человека. Оба умерли в больнице имени Боткина. Заявила Митянина

Вице-губернатор отметила, что в городе на конец прошлого года сделали прививки от опасной болезни 2,6 млн человек - почти половина всех петербуржцев. Она отметила, что благодаря вакцинации в последние годы во многих странах Европы удалось снизить заболеваемость гриппом.

Ранее Piter.TV сообщал о первой смерти от гриппа в Боткинской больнице 28 марта.

Напомним, что пик заболеваемости гриппом в городе пришелся на последнюю неделю марта. Из-за роста числа заболевших петербургские школьники были отправлены на досрочные каникулы.

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