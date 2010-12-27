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В Петербурге из-за гриппа продлят каникулы у младшеклассников
Сегодня, 13:26
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Shdaria
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В Петербурге из-за гриппа продлят каникулы у младшеклассников

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В Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на высоком уровне. В связи с этим у школьников 1-4 классов продлены каникулы.

В Санкт-Петербурге продлят каникулы школьникам младших классов. Об этом сообщили сегодня, 29 марта в комитете по образованию. 

Каникулы продлят еще на неделю по требованию Роспотребнадзора, дело в том, что заболевания гриппом и ОРВИ по-прежнему увеличиваются. Для учеников старших классов советуют проводить профилактические работы. 

В Комитете отметили, что необходимо проводить осмотры учащихся перед началом занятий. В случае обнаружения признаков ОРВИ принимать меры по изоляции детей и приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней в классах, в которых количество заболевших более 20%.

Роспотребнадзор сообщает, что у 76,1% заболевших диагностирован грипп. 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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