В Петербурге из-за гриппа продлят каникулы у младшеклассников

В Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на высоком уровне. В связи с этим у школьников 1-4 классов продлены каникулы.

В Санкт-Петербурге продлят каникулы школьникам младших классов. Об этом сообщили сегодня, 29 марта в комитете по образованию.

Каникулы продлят еще на неделю по требованию Роспотребнадзора, дело в том, что заболевания гриппом и ОРВИ по-прежнему увеличиваются. Для учеников старших классов советуют проводить профилактические работы.

В Комитете отметили, что необходимо проводить осмотры учащихся перед началом занятий. В случае обнаружения признаков ОРВИ принимать меры по изоляции детей и приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней в классах, в которых количество заболевших более 20%.

Роспотребнадзор сообщает, что у 76,1% заболевших диагностирован грипп.