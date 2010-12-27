В Петербурге врачи заявили о возможном первом летальном исходе от гриппа за 2018 год

В северной столице в больнице умер первый пациент, который поступил с симптомами гриппа.

Днем 28 марта в Петербурге от гриппа умер первый пациент за сезон. Медики заявили, что молодой человек не делал прививку от вируса. В настоящее время тело направлено в морг для установления точной причины смерти, поэтому официальных подтверждений о том, что именно инфекционное заболевание стало причиной летального исхода - нет.

Согласно сведениям полиции, начальные симптомы болезни начали проявляться у жертвы за неделю до трагедии. Мужчина отказался обращаться к врачам и решил остаться на домашнем лечении. Два дня назад состояние местного жителя ухудшилось, тогда петербуржец все же решил связаться со скорой помощью. Его сразу же забрали в реанимационное отделение Боткинской больницы. Подробности уточняются.

Напомним, что о распространении эпидемии гриппа в Северной столице врачи заявили 20 марта. Из-за этого школьники были вынуждены уйти на каникулы на неделю раньше запланированного срока.

