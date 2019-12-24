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В Ботаническом саду записали звуки ожившей природы

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Карантин положительно влияет на природу.

Сотрудница Ботанического сада записала звуки просыпающейся в Петербурге природы. Видео было опубликовано в группе сада "ВКонтакте".

"Сад без людей... Нетронутые ковры первоцветов, которые ещё заращивают раны прошлых лет - это далеко не единственный плюс карантина для сада"

отметил автор видео.

Кроме того, никто не беспокоит птиц: они могут спокойно строить гнезда и чувствовать себя в полной безопасности. Отметим, до середины июля у птиц продолжается период гнездования. 

Ранее Piter.TV показал цветущую сакуру в Петербурге.

Видео: Елена Семёнова

Теги: ботанический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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