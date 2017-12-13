Возмутительное видео: В BostonDynamics "издеваются" над роботом - собакой

В сети опубликовано новое видео от BostonDynamics, в котором человек мешает роботу открыть дверь.

BostonDynamics - компания, которая занимается разработками в робототехнике. Миллионам жителей планеты полюбился робот - собака. Недавно Piter.TV публиковал видео, где робот научился открывать дверь и пропускать своего "друга".

Сегодня, 21 февраля, BostonDynamics опубликовал новое видео с тестированием этого милого робота. Данное видео возмутило пользователей интернета. Дело в том, что разработчики мешают роботу выполнить задание по открыванию двери. Мужчина с металической палкой создает помехи для робота, а затем и вовсе оттаскивает его назад за веревку, которая напоминает хвост. Инженеры компании в подписи к видео сообщают, что все эти действия улучшают успешную работу робота. Это испытание никак не раздражает и не вредит роботу.

К слову сказать, робопес успешно справился с поставленной задачей: открыл дверь и зашел в помещение.

Видео: BostonDynamics