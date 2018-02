BostonDynamics: Вежливый робот научился открывать дверь

На официальной странице BostonDynamics появилось видео с роботом, который открывает дверь другому роботу.

На канале BostonDynamics популярного видеохостинга YouTube появилось новое видео под заголовком Hey Buddy, Can You Give Me a Hand? (Эй, приятель, не мог ты мне помочь?).

На данном видео один из двух роботов подходит на 4х лапах к двери и не может войти. Затем к двери подходит второй робот с рукой - манипулятором. Этой "рукой" он открывает дверь, придерживает ее, пропускает своего собрата и заходит сам. Дверь закрывается.

Новые умения вызвали неоднозначные впечатления на людей. Большинство восхищены роботом и его новыми умениями. А вот некоторых это повергло в страх. Некоторые пользователи пишут, насмотревшись фантастических фильмов, что становится страшно жить, так как роботы могут уничтожить в будущем человечество.

Видео: BostonDynamics