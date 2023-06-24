Throwflame продемонстрировал боевого робота "Термонатор"

Стоимость пса с огнеметом варьируется от 4 до 5 тысяч долларов.

Американские разработчики публично представили робота-собаку с огнеметом на спине. Аппарат получила имя "Термонатор". Создатели объяснили зрителям на фэш-показе в Париже,ч то их четвероногий "друг" умеет стрелять пламенем на десять метров. Данного боевого запаса хватает для того, чтобы поливать все вокруг огнем в течение 45 минут. Пес "Термонатор" будет стоить от четырех до пяти тысяч долларов. Однако авторы технологической новинки не стали распространяться об области применения своей работы.

Напомним, что компания Throwflame отвечает за огнемет ARC, установленный на спине робо-собаки. Длина пламя из огнемета может достигать 9,1 метра. Иностранный производитель робота не раскрывается. Предполагается, что это речь идет о модели Go1 китайской компании Unitree. Разработчики Thermonator планируют запустить робопса в продажу в третьем финансовом квартале текущего года. В Throwflame уже открыла на новинку предварительные заказы.

На стенде Сбера представили робота-художника.

Фото и видео: YouTube / Throwflame