На стенде Сбера представили робота-художника

Возможности нейросетей, умные гаджеты и предсказания будущего – на стенде Сбера можно в режиме реального времени познакомиться с искусственным интеллектом и узнать как совсем скоро будет выглядеть наша реальность.

Этот робот-художник, с одной стороны управляется искусственным интеллектом, который подсказывает визуальный образ, а с другой – алгоритмами, которые отвечают за технику. Каждый рисунок будет уникален.

Алексей Гонноченко, директор центра Робототехники Сбербанка:

Он только учится, пока он умеет работать с маркерами. Мы ведем эксперименты для того, чтобы научить его рисовать, в том числе и кистью, или усложнить навыки, возможности разных штрихов, которые он мог бы воспроизводить. Сейчас здесь достаточно простые алгоритмы детализации. То есть генеративная сеть выдает строгую картинку. И нужно преобразовать её для того, чтобы робот мог рисовать контуры.

За генеративный дизайн произведений робота-художника отвечает нейросеть Сбера Kandinsky 2.1. Её возможности в полной мере мог ощутить на себе каждый участник и гость форума. Вы показываете нейросети селфи, она предлагает в ответ ваш аватар в разных образах. Еще одна фотозона – прообраз планеты умных гаджетов Сбера. Технологичные устройства, в которые интегрировано семейство виртуальных ассистентов Салют, сегодня используются во всех сферах.

Александр Мерщий, руководитель направления поддержки умных устройств:

Кстати, в наших устройствах мы новую функцию добавили - функцию детектора шума, которой еще нигде ни у кого нет. Мы решили, что подобное устройство можно использовать в качестве новых систем безопасности. Если устройство детектирует определенный шум, например, разбитое стекло, плач ребенка или, например, протечку воды, или лай собаки, то в этом случае устройство присылают пуш уведомление на телефон и такой небольшой сэмпл звуковой, по которым можно принять решение, что все плохо, надо бежать скорее этого спасать.

Если объединить все технологичные устройства экосистемы Сбера, можно создать настоящий город будущего – СберСити, кстати, это уже не просто проект, а реальный экологически-чистый район на берегу Москва-реки, в котором полным ходом идет строительство первых объектов.

Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Сейчас мы представляем новый во многом уникальный проект Рублево-Архангельское. Буквально в полутора-двух километров от кольцевой дороги уже возводятся новые кварталы, которые растут каждый день на это каждый из нас может смотреть и получать удовольствие. Но самое главное, что этот проект не про жилье, а про новый образ жизни.

Новый район будет оснащен продуманной инфраструктурой для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Помимо квартир и офисных зданий, в квартале появятся детские сады, школы, поликлиники и даже гериатрический центр. И везде применение найдут современные сервисы и smart-технологии для максимально комфортной жизни.