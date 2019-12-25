В Петербурге показали робота-художника, который умеет копировать картины

В Петербурге инженеры представили робота-художника, который умеет копировать картины. Разработка справиться с задачей за неделю. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Проект представил разработчик и доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов. По словам специалиста, машина наносит мазки по заданному алгоритму.
Сейчас создатель робота пытается повысить качество передачи красок и мазков.
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Фото: Pxhere
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