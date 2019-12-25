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В Петербурге показали робота-художника, который умеет копировать картины
Вчера, 21:00
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В Петербурге показали робота-художника, который умеет копировать картины

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Машина наносит мазки по заданному алгоритму. 

В Петербурге инженеры представили робота-художника, который умеет копировать картины. Разработка справиться с задачей за неделю. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Проект представил разработчик и доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов. По словам специалиста, машина наносит мазки по заданному алгоритму. 

Сейчас создатель робота пытается повысить качество передачи красок и мазков.

Ранее на Piter.tv:  к работе с закупками Смольного привлекли роботов.

Фото: Pxhere

Теги: картины, разработчик, робот-художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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