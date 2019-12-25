К работе с закупками Смольного привлекли роботов

В Петербурге начнут внедрять процессы роботизации в работу органов власти, сообщили в Смольном.
По словам вице-губернатора Станислава Казарина, благодаря роботизации будет сокращен рутинный труд, а сотрудники будут выполнять другие задачи. Также исполняются рекомендации Минцифры РФ по роботизации.
Также в управлении по осуществлению финансового контроля в сфере закупок теперь в автоматическом режиме происходит проверка на соответствие критериям планов-графиков по госзакупкам.
Отмечается, что робот обрабатывает пакеты, содержащие сведения планы-графиков, составляет 60-65 единиц в час. Автоматизированная работа снизит как минимум 13 человеко-часов в день. Второй робот способен обрабатывать 2-3 тысячи платёжных документов в день, что экономит ещё 100-150 человеко-часов в сутки.
Фото: Pxhere
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