К работе с закупками Смольного привлекли роботов

В дальнейшем роботов планируют привлекать при реализации проектов по оптимизации процессов исполнительных органов государственной власти в рамках программы «Эффективный регион».

В Петербурге начнут внедрять процессы роботизации в работу органов власти, сообщили в Смольном.

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, благодаря роботизации будет сокращен рутинный труд, а сотрудники будут выполнять другие задачи. Также исполняются рекомендации Минцифры РФ по роботизации.

Также в управлении по осуществлению финансового контроля в сфере закупок теперь в автоматическом режиме происходит проверка на соответствие критериям планов-графиков по госзакупкам.

Отмечается, что робот обрабатывает пакеты, содержащие сведения планы-графиков, составляет 60-65 единиц в час. Автоматизированная работа снизит как минимум 13 человеко-часов в день. Второй робот способен обрабатывать 2-3 тысячи платёжных документов в день, что экономит ещё 100-150 человеко-часов в сутки.

Фото: Pxhere