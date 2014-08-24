Tesla показала человекоподобного робота Optimus второго поколения

Создатели робота показали добавленные улучшения.

Американская компания Tesla не стала ограничиваться началом поставок товарных электрических пикапов Cybertruckи в свежем видеоролике поделилась прогрессом в создании другого значимого технологического продукта. Речь идет о втором поколении человекоподобного робота Optimusю Известно, что он обзавёлся более совершенной кинематикой и похудел на 10 килограммов. Дополнительно разработчики внедрили в проект более чувствительные пальцы рук. Кисти рук теперь будут обладать 11 степенями свободы и чувствительностью к давлению на всех десяти пальцах. Такие свойства позволяют безопасно обращаться с хрупкими предметами. В кадре заметно, что робот может бережно перехватывать куриные яйца, удерживая их двумя пальцами одновременно и даже вращая предметами в пространстве.

В аннотации к ролику говорится о том, что к Optimusу достались исполнительные механизмы, исключительно разработанные специалистами компании. При этом в ранних прототипах применялись уже существующие, готовые отраслевые решения.

Создатели робота также улучшили кинематику нижних конечностей. Теперь робот научился ходить на 30 % быстрее и лучше балансирует в пространстве. Эти качества было показано зрителям во время выполнения Оптимуса приседаний, а под конец ролика пара таких роботов начала танцевать под динамичную музыку.

Tesla показала, как размножаются человекоподобные роботы Optimus: двое делают третьего.

Фото и видео: YouTube / Tesla