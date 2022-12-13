Tesla показала, как размножаются человекоподобные роботы Optimus: двое делают третьего

Илон Маск выступил на мероприятии для инвесторов компании.

Компания Tesla показала, как размножаются человекоподобные роботы Optimus: двое полноценно функционирующих человекоподобных робота делают третьего. Речь идет о работе двух прототипов, созданных технологическим производителем, принадлежащим предпринимателю Илону Маску. Бизнесмен пояснил, что первый прототип собирался на основе исполнительных механизмов сторонних поставщиков, а второй - использовал актуаторы собственной разработки Tesla. Однако последний способен на текущий момент передвигаться только при помощи тележки.

В ходе официального мероприятии для инвесторов один из роботов подошёл к столу и взял руку другого робота, которую потом помог прикрутить к корпусу третий робот Optimus, вооружённый шуруповёртом. Далее все они прошлись по комнате. Внешне роботы напомнили зрителям тот прототип, который демонстрировался прошлой осенью. Илон Маск объяснил предпринимателям, что запросам его компании никакие из существующих компонентов не удовлетворяли, поэтому специалистам пришлось разрабатывать собственные решения.

Илон Маск считает, что прогресс в сфере разработки человекоподобных роботов можно описать умеренно быстрый. Бизнесмен призвал не сравнивать его с темпом развития с паркуром. Глава Tesla пояснил, что его компания использует для создания роботов самые продвинутые технологии искусственного интеллекта, которые существуют в мире. Optimus применяют ту же программную основу, что и системы управления электромобилями Tesla. Также эти устройства обладают возможностями по обучению.

Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus.

Фото и видео: YouTube / CNET Highlights